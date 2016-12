Kado Natal Berbentuk Gitar, Isinya Bikin Remaja Ini Terkejut

BANGKAPOS.COM - Membungkus kado untuk hadiah Natal, bisa jadi menyulitkan bagi sebagian orang.

Hasilnya bisa jadi aneh dan tidak rapi.

Tapi, hal tak terduga justru dilakukan seorang pria bernama James.

Dia membuat tipuan lewat bentuk kado Natal, yang akan dia berikan untuk sang adik, Kel.

"Kakakku memberiku kado Natal dengan bentuk gitar," kata sang saudara laki-laki.

"Aneh, karena aku adalah orang yang sama sekali tak bisa bermain musik."

Saat dia membuka kado tersebut, ternyata isinya bukanlah gitar.

Hadiah yang ia dapatkan lebih tak terduga.

Sang adik mendapatkan kaset video game The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Kado itu justru membuat keanehan semakin terasa.