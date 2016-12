Ronaldo Kangen Kampung Halaman

BANGKAPOS.COM, MADRID - Bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo merindukan kampung halamannya Pulau Madeira, Portugal, saat perayaan hari Natal.

Ronaldo menuangkan kerinduannya pada kampung halaman melalui akun Instagramnya.

It’s Christmas… am I the only one who gets homesick at this time of the year?! It will be so nice to spend some days in my Island, Madeira, and experience all the fun and joy, typically felt around there!!! #discovermadeira #madeiraislands #madeiraisland #madeiraallyear #christmasinmadeira #islandlife #christmastime #christmastraditions @visitmadeiraofficial See more: https://goo.gl/xqOra5

Pemain berusia 32 tahun itu mengunggah sebuah foto yang menggambarkan perayaan hari natal di Madeira.

"Ini hari Natal... Apakah hanya saya yang merindukan rumah pada tahun ini?"

"Akan sangat menyenangkan menghabiskan beberapa hari di pulau saya, Madiera, dan menikmati semua kesenangan dan kegembiraan yang biasanya (saya) rasakan di sana,"'tulis Ronaldo.

Pada postingannya itu, Ronaldo juga tampak mempromosikan Madeira pada pengikutnya.

Hal itu terlihat pada postingan Ronaldo yang menyelipkan sebuah tautan berisikan agenda perayaan hari natal dan tahun baru di Madeira.(*)