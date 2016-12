Aksi Balita Ini Sungguh Berkelas, Netizen Pun Dibuat Bengong

BANGKAPOS.COM -- Aksi seorang bocah perempuan bermain piano membuat netizen kagum sekaligus terheran-heran dengan bakat yang dimiliki.

Video berdurasi 2.46 menit itu diunggah dalam akun Facebook Ludwig van Beethoven pada 22 Agustus lalu.

"Three years old girl playing piano. You wont believe how amazing she is" (Anak tiga tahun bermain piano. Anda tak akan percaya betapa luar biasanya dia) begitu keterangan yang menyertai unggahan video tersebut.

Hingga Senin (26/12/2016), video tersebut telah ditonton lebih dari 45 juta kali dan hampir 1,5 juta dibagikan.

Dalam video tersebut, gadis kecil itu tampak duduk di depan sebuah piano kemudian memainkannya.

Banyak netizen yang kaget begitu melihat dan mendengarkan permainan gadis mungil itu.

Mereka tak menyangka bahwa lagu dengan tingkat kesulitan yang tinggi mampu dikuasainya.

Netizen pun ramai-ramai berkomentar.

Banyak dari mereka yang kagum dengan bakat yang dimiliki gadis itu.

Ada pula netizen yang mempertanyakan umur gadis itu. Ia tak percaya bahwa ia gadis berusia 3 tahun.