Bupati Jelaskan SIPKT dan Primajaga Retak ke Dewan

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Bupati Bangka H Tarmizi Saat menjelaskan kepada anggota DPRD Kabupaten Bangka, bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka baru-baru ini meluncur program baru.

Program tersebut yakni Sistem Informasi Pengelolaan Kemiskinan Terintegrasi (SIPKT) dan Pelayanan Prima Jangkau Warga Rekam Identitas, Tuntaskan Administasi Kependudukan (Primajaga Retak).

"Beberapa hari yang lalu kita sudah meluncurkan dua program Kabupaten Bangka yang segera kita laksanakan. Kemarin kita bertemu Direktur Kemiskinan dari Kementerian Sosial dimana program pusat hanya by name, by adress," jelas Tarmizi.

Namun untuk Pemkab Bangka sudah meluncurkan sistem informasi pengelolaan kemiskinan terintegrasi tidak hanya by name dan by adress tetapi termasuk by charity, by photo, by profile, by coordinate dan by navigation.

Aplikasi ini bisa diakses melalui alamat http://sidkt.bangka.go.id. Dengan memasukan username dan password.

"Data kemiskinan kita bisa cek di desa mana, tinggal buka aplikasi berbasis android berapa jumlahnya perdesa, rumahnya bagaimana, anaknya berapa, tinggal dimana. Jadi kita berkunjung ke rumah mereka bisa dituntun pakai hp kalau salah jalan bisa dikasih tahu," kata Tarmizi.

Menurutnya SITK ini merupakan aplikasi pertama di Indonesia yang lengkap diakui oleh kementerian sosial.

Sedangkan untuk program Prima Jaga Retak ini ketika bayi lahir, jika sudah ada namanya tidak perlu menunggu lama akta kelahirannya bisa keluar.

Akta kelahiran ini bisa diurus di rumah sakit ataupun puskesmas tempat bayi tersebut lahir.

Pengurusan akta kelahiran bayi ini gratis tanpa adanya pungutan biaya. "Saya berterima kasih atas inovasi dari SKPD di Pemkab Bangka," kata Tarmizi.