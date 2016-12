Demi Foto Buku Tahunan, Siswa SMA Satu Kelas Lakukan Hal Mengejutkan Ini Bareng Gurunya!

BANGKAPOS.COM -- Sekolah setara SMA di Perancis ini tiba-tiba bikin pengguna media sosial terhenyak.

Bukan karena prestasinya, tapi karena apa yang dilakukan oleh murid dan guru mereka di sebuah kelas.

Bagaimana tidak, masih SMA, tapi siswa satu kelas dan guru, melakukan foto bugil bersama di kelas, demi membuat foto buku tahunan yang menarik perhatian!

Dilansir The Daily Mail, sekolah yang membuat gempar ini adalah SMA Lycee Federic Mistral di kota Avignon.

Adapun foto itu dibuat oleh para siswa dari kelas sains dan teknologi.

Namanya saja setara SMA, para siswa, kebanyakan berusia 17 dan 18 tahun.

Dalam foto, terlihat jelas, siswa satu kelas bersama guru mereka, bugil bareng.

Mereka menutupi kemaluan mereka dengan sebuah karton berwarna hitam.

Foto ini kemudian menjadi viral di media sosial.

Berdasar media lokal Prancis, yakni local.fr, foto ini diberi judul '50 Shades of SDT2A', sebagai parodi dari novel dan film tentang seks, '50 Shades of Grey'.