VIRAL: Anda Kenal Mereka? Tukang Copet Dihukum Berdiri di Halte TransJakarta

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Pencopet jelas masalah serius di Jakarta, terutama untuk orang naik transportasi umum. Aksi kejahatan ini cukup beresiko, karena jika tertangkap si tukang copet akan mendapatkan ganjaran dari warga.

Seperti yang terjadi baru kemarin di busway TransJakarta di Gambir. Pencopet yang tertangkap lebih beruntung tidak dipukuli, tetapi mereka dipermalukan.

Hukuman seperti ini memang telah diberlakukan sejak dahulu. Bahkan ketika pelakunya wanita, dia harus membawa tanda yang menyatakan dia sebagai "Ratu Copet".

Tapi ini adalah pertama kalinya kami melihat hukuman seperti yang digunakan di sebuah stasiun Transjakarta.

Pls someone make a petition to make corruptor get punishment like this. pic.twitter.com/OBnRLQtjLC