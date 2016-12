Digoda Persija dan Arema, Lerby Eliandry Malah Perpanjang Kontrak dengan Borneo FC

BANGKAPOS.COM, SAMARINDA, - Presiden Pusamania Borneo FC (PBFC), Nabil Husein, memastikan Lerby Eliandry dan tiga pemain lain sepakat memperpanjang kontrak.

Selain Lerby, Ponaryo Astaman, Sultan Samma, dan Ricky Ohorella juga memilih bertahan.

Hal itu dipastikan Nabil Husein via unggahan di akun Twitter miliknya, @nabilhusein17 pada Minggu (25/12/2016).

Sebelumnya, Lerby diisukan tengah digoda oleh Arema FC dan Persija Jakarta.

"Alhamdulillah, kapten @ponaryoastaman, pun memastikan tetap berseragam PBFC di 2017. Semoga beliau bisa terus memberikan prestasi untuk PBFC," begitu bunyi unggahan Nabil.

"Alhamdulillah, malam ini juga @sultan_samma22 dan Lerby sepakat perpanjang kontrak hingga 2 season to go. I Respect you so much!," begitu unggahan selanjutnya.

Sehari berselang, PBFC juga resmi meneruskan kerja sama dengan gelandang Ricky Ohorella.

"Alhamdulillah, satu lagi sepakat, Ricky Ohorella, mengikuti jejak sang kapten, tanpa melihat nominal dan siap untuk @PusamaniaBorneo," tutur Nabil, masih di akun Twitter-nya.

Sebelumnya, PBFC juga sudah memperpanjang durasi kontrak pelatih Dragan Djukanovic dan gelandang impor asal Brasil, Flavio Beck Junior.

Pada Kompetisi Sepak Bola Torabika (TSC) 2016, PBFC menempati posisi kesembilan klasemen akhir dengan raihan 50 poin.