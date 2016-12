Inilah Sosok Pria yang Berani Pegang Kepala SBY

BANGKAPOS.COM - Tidak semua orang berani dan bisa memegang kepala Presiden Republik Indonesia.

Tetapi, pria yang satu ini termasuk pria yang mempunyai keberanian khusus, di samping juga lelaki yang beruntung.

Pria asal Garut, Jawa Barat, ini secara rutin memegang kepala Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dipanggil SBY.

Ya, lelaki ini adalah tukang cukur langganan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Adalah akun instagram Aniyudhoyono yang menggunggah foto Presiden SBY tengah dicukur oleh tukang cukur asal Garut yang memakai kemaja batik.

Aniyudhoyono menulis: "Bapak dari Garut inilah yang paling berani pegang kepala SBY". This is the man from Garut who's so brave to touch SBY's head".

Foto tersebut mendapat komentar setidaknya dari 1.992 komen dan disukai oleh 91.600 akun.

Inilah berbagai komentar atas foto yang diunggah oleh Ibu Ani Yudhoyono tersebut:

suci_hidayah69: Kangen Bapak SBY Semoga selalu diberi kesehatan. Amin.