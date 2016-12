Inilah Ucapan Inneke Koesherawati saat Dapat Dukungan Terkait Keadaan Suaminya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Inneke Koesherawati (41), yang pernah terkenal sebagai artis peran dan model, mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan orang-orang baginya lewat akun Instagram-nya, @inekekoes.

Hal itu terkait dengan kondisi terkini suami Inneke, FD. FD ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Ia tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Untuk teman-teman yg mendoakan terima kasih atas semua doa & supportnya. Semoga Allah balas kebaikannya," tulis Inneke pada Selasa (27/12/2016).

Kalimat tersebut menyertai apa yang diunggah oleh ibu dua anak ini, yaitu tulisan "Dear Allah. Sometimes, it's hard for me to understand what You really want to happen. But I trust You. I know You will give me what's best".

Apa yang diunggah oleh Inneke itu kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah netizen dan rekan Inneke yang juga sesama figur publik. Mereka adalah Nindy, Inggrid Kansil, Itang Yunasz, Dewi Sandra, Marissa Haque, dan Sahrul Gunawan,

"Saya begitu yakin mbakku pasti bisa melewati ujian ini. Allah loves to test his strongest creations. Semangaaat mbakku @inekekoes," tulis Dewi Sandra.

"Selalu ada kasih sayang Allah di balik segala ujian yg datang pada kita, insya Allah jeng ine kuat dan sabar ya dear...," tulis Inggrid.

Semua ucapan dukungan itu lalu dibalas oleh Inneke dengan ucapan terima kasih.

