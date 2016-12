Kartika Putri Ingin Cari Suami yang Kerja Kantoran, Bukan Sesama Artis

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Presenter, Kartika Putri (25) khawatir jika kelak bersuami, ada permintaan berhenti dari dunia hiburan.

Kartika mengatakan kekhawatirannya ini saat ditemui di gedung MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (26/12/2016).

Ia menganggap permintaan berhenti dari dunia hiburan ini adalah sebuah kendala.

"Itu sih jadi kendalanya sama yang kemarin juga gitu minta saya berhenti dari dunia entertain," ucapnya.

Mengenai kriteria calon suami, Kartika menjelaskan ia menginginkan profesi kantoran sebagai calon suaminya nanti.

"Enggak tahu ya basicnya penginnya orang yang kerja kantoran, tidak seperti saya yang kerjanya enggak kenal waktu," ungkapnya.

Lanjut Kartika, ia tak ingin jika calon suami dari dunia entertaint juga. Karena nantinya mereka justru tidak memiliki waktu berdua yang cukup.

"Kalau dua-duanya sibuk nanti kan ribet, sekarang jalanin aja dulu, sekarang bilangnya enggak pengin yang kerjanya sama ternyata dapatnya yang sama," ujar Kartika Putri.

Meski demikian, Kartika Putri mengaku siap berhenti dari dunia entertain, yang sudah membesarkan namanya itu.

Kesiapannya berhenti di dunia hiburan tersebut jika nantinya sang suami Kartika memintanya berhenti dari dunia hiburan.

Kartika beralasan, kesiapan berhenti dari dunia hiburan dikarenakan sebagai istri, ia harus mengikuti apa yang diminta oleh sang suami.

"Buat saya pribadi ketika saya jadi istri ya ngikutin kegiatan suami, makanya saya selektif nyari imam karena apa yang kita lakuin effortnya besar sekali, kalau worth it ya lest do it menikah kan berarti wanita itu meyerahkan diri kepada suami," kata Kartika Putri. (Wartakotalive.com/Arie Puji Waluyo)