Komisi C Berkali-kali Temui Kementerian Untuk Mengatasi Pendangkalan Alur Muara PPN

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA --‪ Komisi C DPRD Kabupaten Bangka melakukan silaturahmi dengan pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, Selasa (27/12/2016) untuk berkomunikasi dengan pimpinan dan jajaran PPN Sungailiat.

Pada kesempatan ini komisi c menanyakan apa yang menjadi kendala di PPN dimana warga dilarang nyambang langsung ke perahu nelayan. Namun kondisi ini sudah bisa diatasi oleh pihak PPN sehingga tidak terjadi kendala lagi.

Sedangkan terkait dengan pendangkalan muara, diharapkan agar perahu nelayan bisa melewati alur muara tersebut dengan lancar.

"Harapan kami dari kementerian bisa segera mengatasi, kami dari komisi c sudah menemui kementerian SDA, kementerian PU pusat untuk dibangun. Mudah-mudahan bisa terwujud, walaupun kami tidak turun ke lapangan kami ke kementerian," jelas Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bangka Hendra Yunus didampingi Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bangka Firdaus Djohan

dan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bangka Sukidi Tamis, kepada bangkapos.com, Selasa (27/12/2016) di Ruang Komisi C DPRD Kabupaten Bangka.

Menurutnya, walaupun tidak terpublikasi komisi c sudah berusaha untuk menyampaikan keluhan nelayan tersebut kepada kementerian terkait mengenai adanya pendangkalan alur muara itu.

Bahkan pihaknya sudah beberapa kali menyambangi kementerian untuk membicarakan solusi guna mengatasi pendangkalan di alur muara tersebut.

"Kita sudah beberapa kali ke kementerian memang itu tidak kita publikasikan, yang penting kita bekerja untuk masyarakat kita, masyarakat nelayan khususnya. Terserahlah masyarakat mau menilai apa tapi kami sudah melaksanakan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Selanjutnya pusatlah yang menentukan mudah-mudahan ke depan lebih baik," harap Hendra Yunus.

Menurutnya, dari penjelasan pihak PPN Sungailiat alat berat untuk tetap stand by untuk mengeruk alur muara pelabuhan tersebut.