Malam Tahun Baru Langit Tongaci Akan Diterangi Kembang Api

Laporan Wartawan Bangka Pos, Khamelia

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kawasan wisata Pantai Tongaci Sungailiat akan menjadi lokasi favorit pengunjung jelang malam pergantian tahun 2017.

Dengan mengusung tema De Locomotief New Years Event 2017 Beach Party Carnival (Beach Costum), bakal ada pesta kembang api terheboh di Bangka pada hari Sabtu, 31 Desember, mulai pukul 18.00 sampai selesai.

Pesta kembang api ini bakal spektakuler dengan durasi letusan yang cukup lama sekitar 30 menit.

Pengunjung juga akan disuguhkan dengan berbagai macam penampilan, seperti live music and unique performance "by prisilia selena bakri, Vici Dance, Yudi MIC & Mic Stars, Ocean Band, DJ Lody, Pantomime by Juned Jacson, DJ Lody, Art Performance Giant, Perkusi street, fire dance, PBF Beatbox, 1000 sky lanterns, fashion street walk, DJ beach bar (after firwork) and host by Feby Bya.

”Dengan harga tiket yang sangat terjangkau yakni Rp 75.000 pengunjung sudah mendapatkan lampion, glowstic dan softdrink. Serta tentunya dengan penampilan para talent,” ujar owner de'locomotief, Anton Soegito.

Ia menyebutkan, selain pesta kembang api yang spektakuler, ada juga penerbangan lampion harapan.

"Lampion akan diterbangkan oleh pengunjung dengan do’a yang diucapkan dalam hati sebelum lampion diterbangkan. Pastinya ini akan menjadi menarik sehingga langit di kawasan pantai tongaci akan terlihat terang di udara,” kata Anton.

Ditambahkannya, tersedia tenant booth bazar di sekitar lokasi

Semenjak dibukanya kawasan wisata baru pada awal bulan September 2016 di kawasan Pantai Tongaci Sungailiat, De’Locomotief menjadi bagian dari salah satu tempat kunjungan favorit untuk liburan keluarga di Pulau Bangka.

Bagi pengunjung, yang ingin menikmati malam pergantian tahun baru buruan reservasi tempat atau meja, tiket dan tenant booth bazaar menghubungi 0812-3942-8869/0871-7910-4049.