Warga Protes Pembuangan Saluran Air yang Dibangun Dinas PU Masuk Tambak Ikan

bangkapos.com/Nurhayati

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bangka Hendra Yunus, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bangka Firdaus Djohan dan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bangka Sukidi Tamis didampingi Sekretaris RSUD Sungailiat Dafianto melihat pendalaman saluran pembuangan, Selasa (27/12/2016) di RSUD Sungailiat.