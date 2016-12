Netizen Mupeng, Mantan Personel JKT48 Ini Dilamar Aktor Ganteng dengan Cara Romantis

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Rifatun Nadhiroh

BANGKAPOS.COM -- Penggemar JKT48 pasti familiar pada mantan personel JKT48 yakni Stella Cornelia Winarto.

Di usianya yang baru 22 tahun, gadis cantik kelahiran Semarang 3 November 1994 silam ini dilamar sang kekasih.

Kekasihnya adalah seorang aktor tampan yang wajahnya kerap menghiasi layar kaca Indonesia, Fendy Chow.

Meski berbeda usia 5 tahun, tak membuat Stella ragu untuk menerima lamaran Fendy Chow yang kini berusia 27 tahun.

Tepat di hari Natal yang jatuh pada hari Minggu, 25 Deember 2016 kemarin.

Rupanya tak hanya pada momen natal saja, tanggal itu juga merupakan anniversary Papa dan Mama Stella.

Mengingat usia Fendy yang sudah matang, kabar pernikahan mereka juga akan dilaksanakan sesegera mungkin.

Selamat ya untuk Fendy dan Stella, semoga lancar hingga hari H.

Berikut ini momen-momen romantis saat Stella dilamar oleh Fendy.

Bikin netizen mupeng!



instagram.com/stellarcor



instagram.com/stellarcor



instagram.com/stellarcor

Sebelumnya, melalui akun Instagram, baik Fendy maupun Stella kerap membagikan momen-momen kebersamaan mereka lo.

instagram.com/stellarcor



what best is when we can spend time with someone, be ourself and still stay happy together ❤️ #fnspage

instagram.com/stellarcor

(*)