Perubahan Prilaku Pembaca, Majalah 'Kawanku' Berhenti Terbit, Tapi Kunjungi 'Cewekbanget.id'

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Penelitian Nielsen terhadap 17.000 remaja Indonesia yang berusia 10-19 tahun pada 2010-2016 menunjukkan bahwa hanya 9 persen remaja yang masih membaca media dalam bentuk cetak. Pada kelompok umur 15-19 tahun, 81 persen memilih membaca di internet.

Perubahan perilaku pembaca khususnya remaja inilah yang menjadi alasan majalah Kawanku berhenti terbit sejak Desember 2016 ini. Sebagai gantinya, media yang menyasar segmen pembaca remaja putri itu fokus ke media digital melalui situs Cewekbanget.id.

"Situs Cewekbanget.id sudah bisa diakses hari ini, dengan segala macam keterbatasannya. Dalam beberapa hari ke depan, kami terus memperbaiki, baik dari segi konten maupun desain. Dengan demikian, kami berharap akan siap tayang dengan prima pada 1 Januari 2017," demikian pernyataan Trinzi Mulamawitri, Pemimpin Redaksi Cewekbanget.id, dalam e-mail-nya, Rabu (28/12/2016).



Introducing the new and improved version of kaWanku! Coming soon in 2017. Ketika buka website, informasi apa aja sih yang kalian cari, girls?