Bingung, Boy William Mengaku Heran Ada yang Ingin Boikot Ayu Ting Ting

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Artis peran yang juga pembawa acara Boy William mengaku bingung dengan para pembenci penyanyi dangdut Ayu Ting Ting di media sosial. Menurut Boy, sejauh yang ia kenal, Ayu adalah pribadi yang baik.

"Iya (membela), karena she is my friend. Maksudnya biasa kan ada orang yang benci sama dia karena memang dia artis super terkenal," ungkap Boy saat ditemui di gala premiere film Promise di Plaza Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2016).

Boy juga merasa heran mengapa ada orang yang menyerukan untuk memboikot Ayu.

"Kadang gue enggak ngerti pada komentar boikot Ayu. Emang kenapa? Gue kenal dia baik kok anaknya," kata Boy.

Boy terang-terangan mengaku membela bekas istri Hendri Baskoro Hendarso alias Enji itu. Dia tak takut menerima kritik atas tindakannya itu.

"Enggak lah, cuek aja. Orang gue enggak upload di mana-mana. Cuma ngomen di sosial media dia (Ayu)," ucapnya.

"Wajarlah semua orang punya opini masing-masing. Apalagi Ayu kan artis super terkenal. Semua orang punya akses untuk ngomongin dia," imbuh Boy.

Meski demikian, Boy merasa wajar jika artis seperti Ayu memiliki banyak haters di media sosial.

"Wajar karena kita hidup di zaman teknologi. Kita menghujat cuma pakai jari doang enggak ada yang berani tatap muka," jelas Boy.

Penulis Dian Reinis Kumampung