Komisi C DPRD Bangka Undang PLN Bahas Masalah Listrik

Rapat lintas komisi yang diprakarsai oleh Komisi C DPRD membahas masalah listrik PLN, Kamis (29/12/2016) di Ruang Banmus DPRD Kabupaten Bangka.

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Komisi C DPRD Kabupaten Bangka melalui lintas komisi mengundang PT PLN Rayon Bangka untuk menjelaskan mengenai kondisi PLN sekarang ini sering terjadi pemadaman, kebijakan penghapusan subsidi PLN serta keluhan yang terjadi di masyarakat mengenai listrik PLN, Kamis (29/12/2016) di Ruang Banmus DPRD Kabupaten Bangka.

Sayangnya pertemuan lintas komisi tersebut hanya dihadiri oleh empat anggota dewan yakni Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bangka Hendra Yunus, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bangka Firdaus Djohan, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bangka Herman Suhadi dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bangka Mendra Kurniawan. Namun Mendra hanya hadir sesaat dan minta izin karena ada keperluan lain.

Sedangkan dari pihak PT PLN Rayon Sungailiat hanya dihadiri oleh Manager PT PLN Rayon Sungailiat Hery Fernandes.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bangka Hendra Yunus, kendati bukan sebagai mitra langsung, pihaknya mengundang PT PLN Rayon Sungailiat untuk menanyakan kejelasan mengenai kondisi kelistrikan di Kabupaten Bangka.

"Jadi hal-hal yang belum bisa disampaikan PLN kepada masyarakat bisa kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang masih kurang. Kami juga ingin menanyakan mengenai hilangnya subsidi PLN seperti apa apakah ada alternatif lain? Aturannya seperti apa sehingga kami bisa membantu mensosialisasikan ke masyarakat," jelas Hendra Yunus.

Menurutnya apa keluhan masyarakat terhadap listrik PLN selama ini bisa diakomodir oleh pihak dewan.

"Jangan sampai persepsi masyarakat berkembang tidak jelas, mereka bertanya-tanya nanti susah juga kami menjawabnya kalau tidak sejalan dengan pihak PLN," ungkap Hendra Yunus.