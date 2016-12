Para Pelaku Pencurian di Pulau Bangka Dibekuk

Laporan Wartawan Bangka Pos, Deddy Marjaya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- 9 pelaku pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dibekuk Tim Jatanras Krimum Polda Kep Bangka Belitung.

Barang bukti yang diamankan antara lain 6 unit motor, 14 Handphone, 5 unit batere solar cell, 2 laptop, kamera SLR, mesin gerinda, mesih bor, mesin air dan sejumlah barang lainnya serta 5 paket sabu sabu.

Narkotika yang diamankan berasal salah seorang tersangka saat ditangkap.

9 pelaku ini melakukan tindak pidana pencurian setidaknya di 15 TKP berbeda dan masih terus dikembangkan.

Menurut Kasubdit Jatanras AKBP Adi Nugraha mewakili Dirkrimum Kamis (29/12/2016) saat gelar tersangka dan barang bukti para pelaku ini kita bekuk saat digelar Operasi Tertib Menumbing 2016 yang baru berakhir.