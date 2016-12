Gol Cantik Calon Bintang Timnas Indonesia ke Gawang Spartak Moscow, Tonton Videonya

BANGKAPOS.COM, AMSTERDEM - Nuansa Indonesia mewarnai skuad tim yunior Ajax Amsterdam (Jong Ajax) lewat keberadaan salah satu pemainnya, Ezra Walian.

Ezra merupakan pemain berdarah Manado, Sulawesi Utara melalui ayahnya.

Di Ajax, Ezra bermain sebagai penyerang.

Sebuah gol apik pun pernah dicetaknya saat tampil di Kejuaraan Tim Muda UEFA musim 2015-2016.

Saat itu, Ezra mencetak gol ke gawang tim asal Rusia, Spartak Moscow pada tanggal 4 November 2015.

Gol yang dicetaknya pun sukses mengantar Ajax menang telak dengan skor 3-0.

Cuplikan gol itu pun diunggahnya ke akun Instagramnya.



Good win against Spartak Moscow. Proud of the team! And happy with my goal!!⚽️❤️ #uefa #youthleague

"Kemenangan yang bagus melawan Spartak Moscow, saya bangga dengan tim dan senang dengan gol saya." tulisnya dalam keterangan video.

Pemain berusia 19 tahun dilaporkan tertarik untuk kembali ke negara asal ayahnya dan menjadi Warga Negara Indonesia.