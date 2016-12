Mau Liburan Seru di Malam Tahun Baru di Bangka, Inilah Tempat yang Bisa Jadi Pilihan

Para turis asing saat mendarat di Pantai Parai Tenggiri pada Event Wonderful Sail 2 Indonesia 2016 berlangsung , Rabu (19/10/2016) lau di Parai Beach Resort and Spa.

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Momen malam pergantian tahun baru menjadi acara yang banyak dinantikan orang untuk merayakannya.

Kebahagiaan bersama teman, pasangan atau keluarga dapat terjalin baik dengan menghabiskan waktu berharga yang penuh arti di tahun baru ini agar lebih berkesan.

Untuk itu beberapa tempat hiburan di Kabupaten Bangka jauh-jauh hari sudah menawarkan beragam paket demi memberi kesan yang tak terlupakan di pergantian Tahun Baru 2017 ini.

Seperti Tanjung Pesona Beach Resort and Spa menawarkan New Years Celebration dengan tema Love and Joy Party.

Menurut Manager Tanjung Pesona Beach Resort and Spa Indah, ada dua acara yang digelar pihaknya untuk mengisi tahun baru pada tanggal 31 Desember 2016 nanti.

Acara outdoor party mengusung fashion beach party dengan harga tiket Rp 30.000 perorang memperebutkan doorprize satu unit sepeda motor . Sedangkan indoor party mengusung Love and Joy Party dengan tiket seharga Rp 350.000 perorang.

"Untuk pembelian 10 tiket kita memberikan satu tiket gratis dan spesial harga sebesar Rp 349.000 untuk pemesanan tiket tujuh hari sebelum event," ungkap Indah.

Event Love and Joy Party ini akan diisi dengan Guest Star MC Ibukota, Harry De Fretes "Boim Lenong Rumpi"

dan Romanka Suwandi.

Acara ini akan dimeriahkan oleh Penyanyi Ibukota : Nelly Carey.