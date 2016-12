Pesawat Emirates Keluarkan Desain Baru Airbus A380 Arsenal

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Maskapai penerbangan Emirates baru-baru ini merilis livery anyar di armada Airbus A380 dengan dinding pesawatnya tampil dalam balutan tim sepakbola di Liga Inggris, Arsenal.

Dikutip dari fanpage Arsenal di Facebook, Jumat (30/12/2016), pesawat terbaru Emirates ini bergambar empat orang pemain Arsenal dalam pose sedang menggocek bola.

Di bodi pesawat bagian depan, tersemat logo Arsenal FC dalam ukuran besar.

Logo Emirates dengan paduan hijau, hitam dan dan merah tetap bertengger di bagian ekor pesawat.

Desain baru pesawat Emirates bernuansa Arsenal FC ini menuai pujian netizen.

"Brilliant logo, I hope it is on the Airbus flight we board on February 7th 2017 (Logo yang brilian, saya berharap bisa menaiki pesawat Airbus ini ini di 7 Februari 2017 mendatang)," komentar netizen berinisial Rosemary Fidgeon.

Maskapai Emirates saat ini menjadi sponsor utama Arsenal.

Stadion Arsenal di Holloway, Kota London, yang berkapasitas 60.000 lebih penonton pun diberi nama Emirates Stadium.