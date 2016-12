Parade Kembang Api di Pesona Bay Sambut Pergantian Tahun

Laporan Wartawan Bangka Pos, Fery Laskari

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dulu orang mengenal tempat ini dengan nama Hotel Jati Pesona. Tapi kini, tempat itu beralih pengelolaannya pada pihak lain, dan berganti nama menjadi Sungailiat Bangka'>Pesona Bay Sungailiat Bangka.

Dalam asuhan Owner, Thomas Djusman, Pesona Bay, tampak lebih hidup. Tempat yang menyajikan kamar-kamar hotel tepi pantai ini, terlihat menyenangkan. Dan di malam Tahun Baru, Pesona Bay memberikan sajian menarik, diantaranya, sajian live music.

"Khusus malam tahun baru ini, kita punya tajuk menarik. Barbeque Nite Beach Party For Your New Year Eve Moment. Pengunjung bisa makan sepuasnya sambil memandang tepian pantai, sambil menikmati hiburan musik (Soft Melody Band Sungailiat), dan juga ada sajian FDJ asal Bandung, Ayu Magisthra," kata Owner Pesona Bay, Thomas Djusman, Sabtu (31/12/2016) malam.

Menurut Thomas, hotel sekaligus tempat wisata ini, terhitung terjangkau bagi bagi semua kalangan. Apalagi, lokasinya, berdampingan dengan Tanjung Pesona Beach Resort Sungailiat.

"Di Pesona Bay, ada parade kembang api, modern standing beach party atmosphere, mini bazar dan doorprize keren dan masih banyak sajian menarik lainnya," kata Thomas.