Bahagia, Tapi Dalam Foto Ini Netizen Sebut Ariel Noah Kurang . . .

Laporan Wartawan TribunStyle.com, Triroessita Intan Pertiwi

BANGKAPOS.COM -- Kedekatan Sophia Latjuba dengan Ariel Noah sudah menjadi rahasia umum.

Bahkan keduanya mulai terang-terangan menunjukkan kedekatan mereka.

Minggu (1/1/2016), ibu dari Eva Celia ini memposting fotonya bersama Ariel dan ibunda.

Dalam akun @sophia_latjuba88, perempuan kelahiran Berlin Barat ini memberi caption, "Late lunch early dinner at @soulfood.id"

Ketiganya nampak bahagia dengan senyum mereka.

Berbagai komentar dan doa diberikan untuk keduanya.

"moga langgeng dan cpt menikah amiinnnn," doa akun @cacamulkanhaji.

Netizen juga memberikan komentarnya untuk penampilan Ariel.

"Ariel ga segereget dulu," tulis akun @rianovita27.

"Ariel kurang tidur ituu yaaa..:D :D," tulis akun @nur.ecca_.

"Om ariel is so smol hahahaha happy for you guys!" celoteh akun @wandamuthia.