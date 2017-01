Kondisi Terakhir Oon Project Pop Menyedihkan

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Vokalis Oon "Project Pop" tampak terbaring lemah di atas kasur.

Ia menggunakan selang oksigen untuk membantu pernapasannya serta diperban pada kaki kanan dan kiri.

Kondisi itu diketahui pada Selasa (3/1/2017) kemarin, atau setelah salah satu personel Project Pop, Udjo, mengunggah foto yang menampilkan para personel pencetak hits "Dangdut Is The Music of My Country" itu sedang menjenguk Oon.

Pemilik nama lahir Muhammad Fachroni ini terpaksa beristirahat lantaran penyakit diabetes yang dideritanya. Kini Oon menjalani berobat jalan dan kontrol rutin ke dokter.

"Sampai sekarang masih berobat jalan, dokter bilang diabetes," kata istri Oon, Ocha saat dihubungi wartawan, Rabu (4/1/2017).

Ocha mengatakan bahwa kondisi suaminya sudah berangsur membaik kendati belum stabil sepenuhnya.

Namun, Oon juga tidak lemah seperti yang ditampilkan di Instagram.

"Dia membaik kok. Lihat di IG (Instagram) ya?" kata Ocha.

"Naik turun sudah biasa, karena sakitnya juga sudah lama ya. Kadang kecapekan bisa ngedrop," lanjutnya.

Ocha mengatakan bahwa foto yang diunggah Udjo tersebut diambil ketika Project Pop menjenguk Oon di kediamannya, bukan di rumah sakit.

"Itu foto diambil di rumah. Memang Mas Roni di rumah, soalnya kalau di rumah sakit enggak bisa ketemu anak-anak," katanya.

"Di foto juga terlihat pakai tempat tidur rumah sakit biar gampang, biar memudahkan Mas Oon bergerak. Kalau pakai bed biasa kan kami harus angkat-angkat," imbuhnya.

Sementara mengenai perban yang melilit di kaki kanan dan kiri Oon, sang istri mengatakan bahwa ada luka yang harus ditutup untuk menghindari infeksi.

"Oh itu karena ada luka," ucap Ocha singkat.





We are together again.... Dia semangettt..... Cepet sembuh onces @ronio2n Ayo kasih semangat guys.. #projectpop #together #cepetsembuhonces. (KOMPAS.COM/ Dian Reinis Kumampung)



Almyanda Saphira bersama mantan suaminya, Dodi Triono.