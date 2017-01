Pamer Kemewahan, Syahrini Ditodong Bayarin Kuliah Netizen

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Penyanyi Syahrini selama ini udah dikenal dengan gaya hidup mewahnya.

Itu tidak terlepas dari kegemaran Incess, panggilan sayang penyanyi asal Bogor ini, memamerkan barang-barang seperti mobil, sepatu dan tas yang harganya fantastis.

Belum lagi hobi jalan-jalan ke luar negeri yang kerap membuat iri orang yang melihatnya.

Seperti postingannya saat pulang liburan akhir tahun di Las Vegas, Amerika Serikat.

Saat itu Syahrini mengunggah foto saat naik pesawat jet, dengan dandanan cetar ala Inces.

"Bye Bye Las Vegas See u On June !! #PrincesSyahrini

#LasVegas_3Januari2017

#Jetlife," tulisnya.

Postingan ini langsung diserbu komentar. Ada yang kagum dan tidak sedikit yang mengingatkan Syahrini untuk tidak pamer kemewahan.

yusi_radita: Pamer terus

faizah.rahma: Sering pamer... kasihan yg serba kekurangan...

Beberapa netizen juga menasehati Syahrini untuk membantu yang kekurangan. Bahkan ada netizen yang terang-terangan meminta bantuan biaya kuliah.

ibnu_maliki_: Neng Syahrini Mewah Terus Ya.. Bantuin Bayar Kuliah Ku dong...

novie.dianaa: Mbak bantu yg miskin...kasihan nih...

elyastam@anton_suhanton18: dermawan ke vegas ya? Bukan ke kotak amal?

Ada juga netizen yang jeli membaca caption di postingan Syahrini.

alfa2021: @princessyahrini mba... Not "see you on June" the correct sentence is "see you in June" peace. (*)