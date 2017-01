Ini Kata Kimberly Ryder Soal Foto Berbikininya

Laporan wartawan Tribunnews.com, Nurul Hanna

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Tiga hari yang lalu, artis peran Kimberly Ryder mengunggah sebuah foto liburan.

Dalam foto tersebut, Kimberly hanya memakai bikini. Dalam kutipan foto, Kimberly mengisyaratkan jika foto diabadikan oleh sang kekasih Edward Akbar.

Kimberly menuturkan, momen tersebut diambil pada saat dirinya sedang berlibur bersama sang kekasih di Lombok.

"Itu kan sudah diverifikasi di sosmed (Instagram) itu. Kan aku pakai bikini yang kemben ya. Ya udah kita have fun aja sebelum aku ke Inggris. Kan planning-nya aku ke Inggris tanggal 1 Januari sebenarnya karena aku masuk sekolah tanggal 3," kata Kimberly Ryder saat ditemui di Hotel Veranda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (6/1/2016).

Wanita yang akrab disapa Kim ini menuturkan, ia pergi berlibur bersama teman-teman sang kekasih.

Kim mengaku akan segera berkemas untuk melanjutkan studinya ke Inggris, maka momen tersebut dimanfaatkan jelang menjalin hubungan jarak jauh.

"Dia kan ada kerjaan di sini (Indonesia) dan aku sekolah di sana (Inggris) jadi kita konsentrasi untuk membangun masa depan yang cerah," lanjut dia.

Tiga hari lalu, Kimberly memposting sebuah foto berbikini di akun Instagramnya yakni @kimbrlyryder.

Di foto berlatar belakang birunya air laut tersebut, Kimberly tampak menghadap kebelakang. Ia memakai bikini berwarna hitam yang dipadankan dengan celana pendek bermotif biru muda.

Dalam kutipan foto tersebut, Kimberly mengisyaratkan bahwa ia nekat berbikini, untuk menikmati suasana.

"Made The mistake of Wearing bikini that day.... #tanlines" tulis Kimberly.

Penulis: Nurul Hanna