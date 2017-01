'Menggigit', Lombok Setan Sekilo Seratus Ribu di Kendal

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dini suciatiningrum

BANGKAPOS.COM, KENDAL -- Dalam sepekan ini, harga cabai setan sejumlah pasar tradisional di Pasar Kendal semakin menggigit. Pedagang sayuran di Pasar Kendal, Asiah mengungkapkan, harga cabai setan saat ini menembus Rp 100 ribu.

"Satu minggu lalu harga cabai setan masih Rp 60 ribu per kilogram namun sekarang udah Rp 100 ribu per kilogram," ujar Asiah, Jumat (6/1).

Sedangkan untuk harga cabai merah yang sebelumnya menembus Rp 60 ribu per kilogram sekarang turun menjadi Rp 45 ribu per kilogram. Untuk cabai rawit hijau semula Rp 40 ribu naik menjadi Rp 55 ribu per kilogram. Dan cabai hijau besar sebelumnya Rp 25 ribu perkilogram menjadi Rp 28 ribu per kilogram.



Warga tengah membeli cabai di pasar murah yang digelar Bulog Divre Jawa Tengah, di Pasar Waru Semarang, Senin (19/12/2016).

Menurunya, kenaikan harga cabai setan akibat menurunya pasokan dari Petani sehingga berimbas pada pembeli. "Banyak pembeli yang ngecer Mbak biasanya setengah kilo cuman beli seperempat," ujarnya.

Senada dengan Asiah, pedagang sayuran di Pasar Gladag, Kaliwungu, Aminah mengungkapkan sudah satu minggu harga cabai setan naik dari Rp 55 ribu menjadi 95 ribu. Sebaliknya cabai merah turun dari Rp 60 ribu menjadi Rp 50 ribu.

"Biasanya saya kulakan cabai setan dua kilogram namun saat ini cuman satu kilogram," ujarnya.

Kenaikan harga cabai membuat Dian Safaryuni pusing. Penjual nasi di Jalan Soekarno Hatta ini tidak bisa menurunkan kualitas masakan dengan mengurangi cabai.

"Pelanggan saya kebanyakan suka pedas jadi susah juga kalau cabainua dikurangi," ujarnya.

Walau demikian, Dian enggan beralih menggunakan cabai merah untuk masakannya, alasanya rasanya kurang sedap. "Kalau cabai setan dua buah saja sudah pedes," ungkapnya. (*)