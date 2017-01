Awal Tahun Harga Timah Malah Turun, Diprediksi ke Depan Bakal Alami Kenaikan

BANGKAPOS.COM--Setelah menanjak sejak akhir tahun lalu, harga timah kembali terkoreksi.

Tapi analis memprediksi koreksi hara ini hanya bersifat teknikal. Harga komoditas ini masih berpeluang menguat hingga akhir pekan nanti.

Mengutip Bloomberg, Kamis (5/1) pukul 14.15 WIB harga timah kontrak pengiriman tiga bulan di London Metal Exchange turun tipis 0,09% ke US$ 21.125 per metrik ton.

Dalam sepekan terakhir, harga timah tidak terlalu banyak bergerak. Harga komoditas ini masih menguat 0,35% di periode tersebut.



ekspor timah

Andri Hardianto, Research and Analyst Asia Tradepoint Futures, menilai, secara fundamental harga timah masih kuat, sehinga peluang kenaikan harga berlanjut juga masih ada.

Namun posisi harga yang terhitung cukup tinggi saat ini membuat pelaku pasar melakukan profit taking sesaat.

Koreksi terjadi berbarengan dengan kabar negatif yang datang dari China. Pemerintah Tiongkok mengestimasi tambang timah di sana masih kelebihan produksi, meski belum ada angka detail berapa besar kelebihannya.

Efeknya, China diperkirakan mengikis impor timahnya, terutama dari Myanmar dan fokus menggunakan timah produksi dalam negeri.

"Saat ini pasar juga sedang wait and see data ekonomi AS," tutur Andri.

Pelaku pasar antara lain menunggu rilis data penyerapan tenaga kerja AS sektor swasta dan tingkat pengangguran. Prediksinya, tingkat pengangguran AS naik dari 4,6% jadi 4,7%.