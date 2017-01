Ini Dia Tips Belajar Jadi Cewek Banget Veri Isyana Sarasvati

BANGKAPOS.COM -- Penyanyi cantik, Isyana Sarasvati berbaik hati untuk membagi tipsnya untuk para perempuan agar bisa menjadi cewek banget.

Dikutip dari akun YouTube cewekbanget, menjadi seorang perempuan yang cewek banget versi Isyana adalah yang berani jadi diri sendiri.

Isyana juga menyebut, lagunya yang berjudul Keep Being You sangat sesuai untuk menggambarkan perempuan yang cewek banget.

"Cewek banget itu yang berani untuk mengambil resiko dan tidak bergantung," kata Isyana, Selasa (10/1/2017).

Simak tips cewek banget Isyana pada video di atas! (*)