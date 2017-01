Inilah Valkyrie X, Mainan Para Milyader yang Dijamin Bebas Dari Masalah Kemacetan

BANGKAPOS.COM--Untuk kalangan The Haves yang sudah menghabiskan lima hari kerja melakukan networking, menyelesaikan deal-deal bisnis, dan menambah pundi-pundi kekayaan, weekend adalah waktunya untuk bersenang-senang. Work hard, party and leisure even harder, begitu menurut mereka.

Menghabiskan waktu liburan pun tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa.

Tancap gas dengan supercar mungkin sudah biasa, dan bisa jadi ego anda tidak terpuaskan karena melihat orang lain pun bisa memiliki dan melakukannya juga.

Coba pertimbangkan ini, melesat membelah awan, dalam pesawat ringan Co50 Valkyrie X yang dibalut warna rose gold yang eksklusif.

Kalau rose gold mungkin terlalu feminin, ada pilihan warna hitam klasik yang tentu tidak kalah mewahnya.

Anda akan mengagumi desainnya saat kulit komposit Valkyrie X yang dibalut warna mengilat tersebut memantulkan cahaya mentari, yang jatuh mengalir dalam lekukan garis-garis indah tak terputus.

Dari kokpit yang sangat lebar dan panoramik dengan sudut pandang 320o, Anda yang bertahta di angkasa akan merasa bahagia. “Inilah simbol dan pencapaian kerja keras saya!” begitu kira-kira yang akan Anda katakan.

Cobalt Valkyrie X diciptakan secara eksklusif untuk kaum kaya yang ingin menikmati petualangan aviasi dalam kemewahan.

Kokpitnya yang menyatu dengan kabin mampu mengangkut total lima orang termasuk pilot.

Penumpangnya duduk dalam kursi berbalut kulit yang dijahit dengan tangan oleh para mantan penjahit tas Hermes yang eksklusif.