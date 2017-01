Kalau Paslon Gubernur Masih Berpikir Tambang Sama Saja Menggali Kuburan Sendiri

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Bupati Bangka H Tarmizi Saat mengharapkan para pasangan calon (paslon) yang akan bertarung pada Pilkada Babel tanggal 15 Februari 2017 nanti

bisa memaparkan program kerja nyata pada Debat Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Babel.

Dengan demikian masyarakat bisa mengetahui apa saja yang program yang diusung oleh para paslon untuk memberikan kesejahteraan dan kemajuan bagi Negeri Serumpun Sebalai ini.

Dia menilai ada empat hal yang perlu dilakukan oleh paslon gubernur dan Wakil Gubernur Babel.

"Pertama calon gubernur dan wakil gubernur pikir 10 tahun ke depan mau jadi apa Bangka Belitung. Ini provinsi masalahnya. Berpikirnya sangat visioner. Kedua jangan cucuk cabut program. Kalau program gubernur yang terdahulu bagus ya lanjutkan. Kemudian apa yang kurang kemudian dipoles lagi, dilihat, telaah, diteliti dan modifikasi," jelas Tarmizi kepada bangkapos.com mengenai debat paslon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berlangsung, Rabu (11/1/2017).

Menurutnya, ketiga sebagai provinsi daerah kepulauan bidang pariwisata dan pertanian diprioritaskan, jangan lagi berpikir tambang. "Kalau masih ada silahkan tapi kalau berpikir tambang sama dengan membuat kuburan kita ke depan," ungkap Tarmizi.

Mantan Sekda Bangka ini mengatakan bagaimana menjual pariwisata Babel ke depan di kancah internasional.

Keempat bagaimana menata birokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dia berharap gubernur dan wagub terpilih sering mengajak para bupati/walikota di Babel untuk rapat koordinasi guna membahas persoalan yang terjadi di daerah agar bisa dicarikan solusinya bersama-sama. "Apa permasalahan kabupaten/kota bawa kesini, jalan keluarnya bagaimana. Kemudian ada tim satgas bersama untuk percepatan pembangunan di Bangka Belitung," saran Tarmizi.

Ia juga mengingatkan, masalah sumber daya manusia (SDM) yang perlu ditingkat baik dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Oleh karena itu masyarakat perlu melihat sejauh mana visi misi para paslon gubernur dan wagub.

Selain itu, rekam jejak para paslon juga perlu dilihat oleh masyarakat. Jika jadi pemimpin tidak konsisten dan tidak ada kemajuan untuk Babel maka perlu dipertimbangkan oleh masyarakat. "Beri waktu bagaimana dia bisa menyelesaikan suatu masalah. Masalah infrastruktur di kita, masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah pertanian seperti apa komitmennya, berapa targetnya," kata Tarmizi.

Dia menyarankan agar gubernur dan wagub nanti tidak perlu banyak program kerja tetapi fokus dalam pelaksanaannya. Kemudian adanya pemetaan wilayah untuk masing-masing kabupaten/kota di Babel. "Gubernur itu harus berpikir nasional dan internasional, kalau di dalam ini bisa birokrasi," saran Tarmizi.

Untuk penempatan pejabat di jajaran biroktrasi juga disarankannya agar menempatkan the right man and the right place yakni orang yang memiliki kompetensi tidak dilihat dari gelar tetapi pengalaman, komitmen, kejujuran dan integritasnya.

"Apa yang sudah ditinggalkan oleh Pak Eko (Mantan Gubernur Babel Alm Eko Maulana Ali-red) yang dilanjutkan Pak Rustam (Gubernur Babel non aktif Rustam Effendi-red) tinggal bagaimana mengemasnya bagaimana lebih baik ke depan," harap Tarmizi.

Dia melihat perkembangan Babel sekarang cukup bagus yang harus didukung oleh DPRD Babel, bupati/walikota, kepolisian, TNI/Polri, kejaksaan, pengadilan dan semua elemen masyarakat agar bisa bersinergi bersama-sama membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.