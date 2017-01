Ini Dia Lima Film Daur Ulang yang Paling Dinanti Sepanjang 2017

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Tidak hanya film sekuel, tahun 2017 juga akan diramaikan dengan film yang dibuat ulang atau remake. Film remake diproduksi karena kesuksesan film sebelumnya yang meledak di pasaran.

Berikut lima film remake yang akan meluncur pada 2017, dikutip dari The Hollywood Reporter.

YouTube -- Kong: Skull Island

1. Kong: Skull Island (10 Maret)

Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman, John C Reilly, dan Samuel L Jackson membintangi film King Kong yang mengambil setting 1970-an dan disutradarai oleh Jordan Vogt-Roberts.

Film legendaris produksi Warner Bros yang didistribusikan oleh Monter Movie Universe tersebut menceritakan ekspedisi ilmuwan dan tentara setelah ditemukannya sebuah pulau di Pasifik Selatan.

Film Kong: Skull Island diharapkan dapat mengulang kesuksesan dua film King Kong sebelumnya, King Kong (1993) dan King Kong (2005), yang menjadi Box Office dengan mencatatkan 550,5 juta dollar AS.

Warner Bros. Picture -- King Arthur: Legend of the Sword

2. King Arthur: Legend of the Sword (12 Mei)

Charlie Hunnam berperan sebagai raja di film garapan Guy Ritchie, King Arthur: Legend of the Sword, yang berkisah tentang legenda pemerintahan pada abad pertengahan.

Film berkonsep baru milik Warner Bros tersebut dibintangi Jude Law, David Beckham, dan Djimon Hounsou.

King Arthur sebelumnya pernah dibuat pada 2014 dan dibintangi oleh Clive Owen sebagai King Arthur dan Ioan Gruffudd sebagai Lancelot dan Keira Knightley sebagai Guinevere.

YouTube -- The Mummy

3. The Mummy (9 Juni)

Tom Cruise menjadi pemeran utama pria dalam film petualangan produksi Universal The Mummy yang juga dibintangi Russell Crowe, Courtney B Vance, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, dan Jake Johnson.

Disutradarai oleh Alex Kurtzman, film tersebut juga akan menampilkan Johnny Deep yang telah menandatangani kontrak sebagai The Invisible Man.