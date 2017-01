Sementara Tinggal Terpisah, Raffi Ahmad Ternyata Rindukan Sang Anaknya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Raffi Ahmad harus menahan rindu yang teramat sangat dengan sang buah hati, Rafathar Malik Ahmad.

Pasalnya ia harus tinggal terpisah dengan jagoan kecilnya tersebut yang kini berada di Padang, Sumatera Barat.

"Ya pasti kangenlah," ujarnya saat ditemui seusai mengisi acara I Can See Your Voice Season 2 di MNC Tower, Jakarta Barat, Kamis (12/1/2017).

Ia mengaku dengan sang istri, Nagita Slavina, terpaksa harus berpisah dengan si buah hati beberapa lama karena ada pekerjaan.

Kepergian Rafathar ke Padang dikarenakan ada sebuah acara.

Selama di sana, Rafathar dijaga oleh ibunda Nagita.

"Ada acara seratus harian neneknya Gigi (Nagita) kan. Jadi Rafathar pergi ke sana (Padang). Sementara aku sama Gigi ada syuting terus sampai hari Sabtu," ungkapnya.

Namun demikian rencananya ia akan pergi menjemput anaknya tersebut pada akhir pekan.

Selain karena memang waktunya memungkinkan, ia juga tidak ingin terlalu lama berpisah dari jagoan kecilnya tersebut.

"Cuma Sabtu insya Allah mau jemput Rafathar. Sabtu pagi berangkat, Sabtu malamnya pulang," terangnya. (wartakota/juniantohamongan)