Ternyata Tinggi Rata-Rata Gedung Pencakar Langit Dunia 362 Meter

PERTAMBAHAN 128 pencakar langit sepanjang 2016 silam telah membawa dampak baru bagi daftar 100 Gedung Tertinggi di Dunia.

Jika mengacu pada periode 2015, sebanyak 14 gedung baru kala itu berhasil masuk ke dalam daftar tersebut.

Tahun itu juga menjadi tahun pertama yang semua gedung di dalam daftar didapuk sebagai supertall atau setinggi lebih dari 300 meter.

Tren itu kemudian berlanjut pada 2016 dengan 10 gedung berhasil masuk ke dalam daftar 10 Gedung Tertinggi Dunia.

Imbasnya, tambahan baru tersebut membuat rata-rata pencakar langit terjangkung dunia naik pada 2016 menjadi 362 meter setelah pada 2015 hanya 357 meter.

Adapun gedung terpendek di dalam daftar tersebut adalah Leatop Plaza di Guangzhou, China yang hanya 303 meter saja.

The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) telah menahbiskan 2016 sebagai tahun dengan penyelesaian gedung tertinggi sepanjang sejarah.

Bayangkan, gedung-gedung tersebut tercatat setinggi total 30.301 meter yang dihitung dari 128 gedung.

Selain itu, 2016 juga menjadi tahun ketiga secara berturut-turut rekor gedung tertinggi di dunia berhasil terpecahkan.

Sebanyak 128 gedung yang selesai dibangun pada 2016 silam mengalahkan pencapaiaan tahun-tahun sebelumnya, termasuk 114 gedung ketika 2015.