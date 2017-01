Ani Yudhoyono Bikin Heboh, Posting Foto Ahok dan Djarot di Instagramnya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Ani Yudhoyono ibu kandung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu posting foto Ahok dan Djarot. Kenapa ya?

Istri Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini kembali ciptakan kehebohan, Sabtu (14/1/2017).

Ada sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pasangan calon (paslon) gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut dua di foto yang diposting Ani Yudhoyono di akunInstagramnya yang terverifikasi.

Kira-kira apa ya alasan Ani posting foto tersebut?

Seperti diketahui Ahok dan Djarot merupakan rival berat dan patut diperhitungkan untuk meraih posisi papan satu DKI Jakarta lantaran paslon nomor urut dua merupakan petahana.

Biasanya jarang foto pasangan lain di akun media sosial yang menjadi tempat untuk sosialisasi demi kemenangan pasangan yang didukung.

Namun kali ini berbeda, Ani Yudhoyono justru memajang foto Ahok-Djarot.

Namun tentu saja tak hanya mereka berdua, ada foto AHY yang jadi fokus utama.

Sosok AHY lebih jelas sementara foto Ahok-Djarot tak sejelas AHY atau lebih blur.

"Semalam ikut debat, pagi ini temui warga Jakarta". Tetap semangat.

➖

"Joined the debate last night, and met the people of Jakarta this morning. Keep up the spirit.