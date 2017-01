Rustam : Siswa SMA Dibantu Rp 1,8 Juta dan SMK Dapat Rp 2 Juta

Laporan wartawan Bangka Pos Evan Saputra

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Calon Gubernur Bangka Belitung, Rustam Effendi menyiapkan program bantuan pendidikan untuk pelajar SMA sederajat.

Rustam mengemukakan tahun 2017 pelajar SMA dan SMK yang kewenangannya telah diambil alih provinsi, akan mendapat dana Rp 1,8 juta per siswa per tahun (bagi siswa SMA) dan Rp 2 juta per tahun per siswa (bagi siswa SMK).

Bantuan bagi siswa SMA-SMK negeri maupun swasta ini diharapkan akan mengurangi pungutan.

Dana untuk kepentingan tersebut Sudah dianggarkan di APBD Provinsi Babel tahun 2017.