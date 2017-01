Annisa Pohan Lakukan Ini Usai Ketahuan Marah-marah di Path

BANGKAPOS.COM - Beberapa hari lalu, Annisa Larasati Pohan di-bully sejumlah pemilik akun pada media sosial setelah dirinya ketahuan marah-marah pada media sosial Path.

Istri calon Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono itu marah setelah akun Deehan merendahkan Agus saat debat perdana antarcalon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Akun Deehan menulis, "Gw ngeliat debat ini rasanya Ahok+Djarot tu kaya 2 orang tua diantara: 1.anak sulung yg idealis tapi ga praktikal, rada sok tau 2.anak bungsu yang masih ga tau mau ngapain tapi sensitive-an."

Lalu ditanggapi akun Annisa, "Anda pengamat dadakan? Sengaja biar gw baca ya? Sangat tidak beretika..."

Akun Deehan balik menanggapi, "Sorry nis, lo temen gw, masalah aspirasi gw apa is NONE of your business. Kalau keberatan, maaf, Buat gw sih, lo istrinya siapa ga ngaruh, gw temenannya sama lo, bukan berarti harus setuju slalu sama lo. No need bilang etika atau tidak. Gue tidak pernah judge lo ber etika atau tidak. THAT IS INSULTING."

"Dg kerendahan hati saya memohon maaf kpd masyarakat yg tidak berkenan dg hak menjawab saya dalam membela suami saya kpd teman saya sendiri.," demikian permintaan maaf disampaikan melalui akunnya pada Twitter @AnnisaPohan, Sabtu (14/1/2017).

Kini, putri dari mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Tantowi Pohan itu sepertinya tak tahan lagi menangkal serangan haters bertubi-tubi.

Kini, akunnya pada Instagram di-setting private.

Akun Annisa Larasati Pohan atau Annisa Yudhoyono pada Instagram @annisayudhoyono kini di-setting private (pribadi).

Hal itu menandakan, hanya followers yang dapat melihat posting-an, berkomentar pada posting-an akun @annisayudhoyono.

Sepertinya, jalan pintas Annisa menjadikan akunnya demikian karena maraknya serangan haters.

Sementara itu, akun Agus @agusyudhoyono, sejak November 2016, kolom komentarnya ditutup.

Posting-an sejak 16 November hingga kini tak bisa dikomentari para pemilik akun, termasuk followers-nya.

Agus sejak mencalonkan diri sebagai gubernur menjadi sasaran empuk haters pada media sosial.