Barcelona Habiskan Rp 58 Miliar untuk Juarai Liga Spanyol

BANGKAPOS.COM - Tidak ada klub di liga top Eropa yang menggelontorkan uang lebih banyak demi sebuah gelar dari Barcelona di musim 2015-2016.

Biaya besar dalam mendatangkan pemain dan membayar gaji Luis Suarez, Neymar Da Silva, dan Lionel Messi berkontribusi besar bagi pengeluaran Barcelona.

KPGM Football menganalisa angka yang dihabiskan Barcelona demi gelar musim lalu adalah 373 juta euro.

Artinya, demi sebuah gelar, Barcelona menghabiskan 4,1 juta euro per poin atau setara 58 miliar rupiah.

Hal ini sangat jauh dibandingkan dengan Bayern Muenchen yang menghabiskan uang 3.1 juta euro per poin, Paris Saint-Germain (PSG) 3 juta per poin, dan Juventus 2.4 juta per poin.

Hal ini tentu sebanding dengan hasil karena musim lalu Barcelona keluar sebagai jawara Liga Spanyol.

Selain gelar Liga Spanyol Blaugrana juga sukses menyabet gelar Copa Del Rey.