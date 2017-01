Yamaha Putuskan Harga Jual R-25 Naik Rp 250.000

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Yamaha memutuskan menaikkan harga jual motor sport Yamaha YZF-R25 tipe ABS dan Non ABS sebesar Rp 250.000 per unit.

Kenaikan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak di Lingkungan POLRI (Pengganti PP No 50 Tahun 2010) yang berlaku mulai 6 Januari 2017.

PP tersebut menyebutkan, kenaikan BBN untuk sepeda motor semua tipe adalah Rp 250.000 berlaku per 6 Januari 2017.

Dengan demikian, harga jual Yamaha YZF-R25 ABS tipe ABS menjadi Rp 61.850.000 on the road Jakarta dan Rp 55.850.000 on the road Jakarta untuk tipe non ABS.

Pilihan warna baru

Yamaha sendiri baru saja meluncurkan warna dan grafis baru Yamaha YZF-R25 tipe ABS dan Non ABS. Yakni warna Racing Blue, Matte Black, White.

Warna biru lebih dominan pada body depan YZF-R25 Racing Blue dibandingkan versi lama yang lebih dominan warna putih.

Posisi tulisan R25 juga ada di bawah lampu sein, sedangkan yang lama ada di atas lampu sein. Warna biru yang dominan jadi terlihat lebih agresif dan mengikuti ambience Yamaha MotoGP yang didominasi warna biru dan kental aura racing.

Yamaha YZF-R25 white

Motor berkonsep “A Superbike you can ride everyday” ini juga mengikuti tren warna matte dengan tersedianya Matte Black dengan grafis merah termasuk tulisan R25 berwarna senada.

Warna Matte Black membuatnya terlihat lebih gagah dan modern dengan speedy graphic.

Untuk pertama kalinya motor sport fairing produksi Yamaha Indonesia tersedia warna putih yang show off grafis menarik kuning bercampur hitam dan silver yang terkesan high quality impression.