Donald Trump Jadi Presiden AS, Michelle Obama Posting Foto Terakhir di Gedung Putih

BANGKAPOS.COM - Donald Trump akan disumpah menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-45 dan menggantikan Barack Obama yang telah memimpin Amerika Serikat selama 2 periode.

Baik Barack Obama dan istrinya Michelle, telah bersiap-siap untuk meninggalkan White House alias Gedung Putih yang selama kurang lebih 10 tahun terkahir ini mereka tempati.

Michelle Obama pun menghabiskan saat-saat terakhirnya sebagai First Lady atau Ibu Negara.

Ia kemudian mengunggah sebuah foto di akun instagram miliknya yang memiliki lebih dari 9,7 juta follower.

Foto terakhir yang diposting Michelle itu menampakkan dia sedang memeluk Obama dari belakang, dan menyandarkan kepalanya pada suaminya.

"Being your First Lady has been the honor of a lifetime. From the bottom of my heart, thank you," tulis Michelle pada keterangan fotonya.

instagram.com/michelleobama44

Netizen Amerika Serikat pun ramai-ramai memberikan komentar 'Thank you'.

Banyak pula yang memberikan pujian untuk Michelle.

"Anda sungguh mengagumkan, sangat menginspirasi, dan tidak ada First Lady yang lain bisa menjadi teladan seperti Anda. Aku akan sangat merindukan Anda dan keluarga," tulis sebuah komentar.

"8 tahun yang menyenangkan. Terima kasih telah menjadi inspirasi," tulis netizen lain yang menjadi follower di akun Michelle Obama.