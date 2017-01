Jadi Presiden, Inilah Nilai Gaji Trump Serta Uang Hiburan dan Fasilitas Mewah, Jokowi?

BANGKAPOS.COM -- Donald John Trump, Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45 dilantik, Jumat (20/1/2017) siang waktu AS, di Gedung Capitol, Washington DC, AS.

Kendati dilantik, Jumat waktu AS, namun prosesi pelantikan dimulai sejak Kamis (19/1/2017) pagi waktu AS.

Pada Kamis pagi konser musik di Memorial Lincoln, monumen nasional AS yang dibangun untuk menghormati Presiden AS ke-16 Abraham Lincoln.

Di Memorial Lincoln, Trump menyaksikan pertunjukan drum band serta menyampaikan kata sambutan berjudul 'Make America Great Again! Welcome Celebration'.

Lalu, pada Kamis sore, Trump dan Wakil Presiden AS ke-45, Mike Pence akan meletakkan karangan bunga di Permakaman Nasional Arlington, Washington DC.

Selanjutnya, pada Kamis malam, Trump dan keluarga istirahat di Blair House, samping Gedung Putih.

Blair House adalah rumah untuk tamu kepresidenan AS.

Trump dan Pence akan diambil sumpah jabatannya pada pukul 13:00 waktu setempat, Jumat (20/1/2017), atau Sabtu (21/1/2017), pukul 02:00 Wita.

Selisih waktu Washington DC dengan Makassar, Sulawesi Selatan mencapai 13 jam.

Selain pelantikan, akan digelar pula konser musik dan makam malam dengan para tetamu.