Mengejutkan, Setelah Lama Tak Muncul, Nova Eliza Tiba-Tiba Jadi Pria

ARTIS Nova Eliza belakangan ini sudah tak lagi terlihat di layar kaca. Terakhir, artis 36 tahun itu muncul dengan kabar keterlibatan dirinya sebagai sutradara sebuah film yang mengangkat tentang kekerasan wanita.

Namun, Nova Eliza kini tiba-tiba muncul dengan penampilan yang mengejutkan. Pasalnya wanita cantik kelahiran 4 Juni 1980 ini tampil dengan kumis dan berambut pendek.

Saat menyapa penggemarnya lewat foto terbaru di akun Instagram, Nova justru berhasil membuat heboh. Pasalnya bintang film "Aku Ingin Ibu Pulang" ini tampil sebagai seorang pria tampan.

Hal tersebut dapat dlihat dari salah satu postingan foto yang ada di akun Instagram-nya. "Salah satu konsep gila yang pernah gw lakukan untuk photoshoot,menjadi laki-laki! It was really fun tho,i dont mind to do it again. Pantas nggak?" tulis Nova sebagai keterangan foto.

Pemain film Susahnya Jadi Perawan ini ternyata tidak benar-benar menjadi seorang pria. Ia menjadi seorang pria hanya untuk kepentingan sebuah pemotretan.

Postingan foto tersebut pun ternyata mendapat berbagai komentar dari para netizen. Sebagian besar netizen menganggap penampilan Nova terlihat keren.

Nova Eliza. (Nurwahyunan/Bintang.com)

"Keren, mbak Nova," ujar akun edwinrobert7295.

"Kren sampe nggk bisa dikenali....tak kira pacarnya mbak nova dekil banget," komentar netter.

"Haha keren persis laki banget," kata akun jonass_1993.

"Persis banget good job makeup artistnya," tambah yang lain.

"Hahahahaha cut kak nova beh teuh bak meu pose, pantas aja kalo hnya utk skdr konsep foto mah, ets... Tp jgn jd laki beneran yaaa," seru lainnya.

"Keren sampe nggak bisa dikenali. Tak kira pacarnya mbak Nova dekil banget," sahut akun ananddevkhan.

"Sumpah, kirain cowok tahu...keren," sambung akun lynakasih.

Sebelumnya diberitakan, belakangan ini Nova Eliza semakin getol dengan kampanye kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Ia merasa sampai saat ini masih banyak perempuan yang belum berani mengungkap kekerasan yang dialaminya.