VIDEO: Pengusaha Korea Siap Investasikan 65 Juta US Dollar untuk Pabrik Tapioka

Laporan Wartawan Bangka Pos Deddy Marjaya

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Pengusaha Hidayat Arsani terus bergerak untuk memacu perekonomian di Bangka Belitung sejumlah investor dari Korea Selatan berhasil diyakinkan untuk berinvestasi di Bangka Belitung.

Hasilnya investor Korea Selatan melalui Korea Bio Fuel Indonesia (KBFI) dan Sungwon Internatioanal CO, Ltd menyiapkan dana segar US$ 60 Juta (60 Juta US Dollar) untuk mengembankan pabrik tapioka dan Biotanol di Bangka Belitung.

Untuk tahap awal dana yang digelontorkan sebanyak US $ 5 Juta membangun 25 pabrik tapioka yang tersebar di Bangka Belitung.

Hal ini disampaikan oleh dua investor Augustine S.Yang dan Doyoung Seung, Ph.D saat ditemui usai melakukan kesepakatan dengan Hidayat Arsani dikediamannya.

Nantinya investor juga akan membantu para petani untuk mengembangkan dan menanam ubi kasessa bahan baku tepung tapioka.

Selain itu tentunya pihaknya juga akan memproduksi bioetanol.

Petani akan dibantu mulai dari bibit, penanaman, pupuk hingga panen dan menampung hasil panennya.

Petani cukup menyediakan lahan yang akan ditanam.

Sehingga ada jaminan bahwa ubi yang dihasilkan masyarakat akan tertampung dipabrik-pabrik yang dibangun.

Hidayat Arsani mengatakan dirinya tidak main-main untuk bermimpi bisa mensejahterahkan masyarakat Bangka Belitung.

Menjadi pemimpin atau tidak di Bangka Belitung dirinya tetap akan melakukan berbagai cara membawa investor asing berinvestasi.

Untuk pabrik tapioka dirinya berencana membangun 250 pabrik tapioka saat ini sudah dibangun 25 pabrik besar.

Disamping produksi tepung tapioka untuk arget produksi biotanol sebanyak 1 juta ton pertahunnya sebab Korea saat ini kekurangan dan membutuhkan biotanol dalam jumlah besar.