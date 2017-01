Ingin Rasakan Liburan Berkesan Bersama Keluarga, Yuk Menginap di Istana Pool Villas and Spa

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Istana Pool Villas and Spa adalah kumpulan villa-villa mewah dengan kolam renang pribadi berjajar di depan Marina Bay yang merupakan bagian dari Kawasan Wisata Terpadu Pantai Parai Tenggiri Indah.

Istana ini bericonkan Elang Laut raksasa terbesar di Indonesia, bahkan se Asia dengan bentangan sayapnya sepanjang 38 meter.

Konsep ideal dari Istana Pool Villas & Spa adalah vila-villa mewah yang disiapkan secara modern dan stylish dengan tata ruang yang nyaman.

"Arsitektur Villa yang merupakan villa dengan kolam renang pribadi dikombinasikan dengan romantisme, olahraga dan relaxaxy. Modern dan arsitektual dengan service primanya berbeda dari biasa dan melayani tamu dengan sentuhan pribadi," jelas General Manager Istana Pool Villas & Spa Parai Bangka, Rina Trisella, Minggu (22/1/2017) di Istana Pool Villas & Spa.

Menurutnya, detail kecil yang menyentuh di Istana Pool Villas & Spa adalah lima hal yaitu senyum, rasa, sentuhan, visi dan nilai.

Istana Pool Villas & Spa memiliki 36 villa dengan kolam renang pribadi, Golden Palace Restaurant, Marina Cafe Club, meeting room, spa, jogging tracking, bicycling, snorkeling, grass bottom boat, dan lapangan volly beach.

Fasilitas di Istana Pool Villas & Spa dilengkapi dengan Golden Palace Restaurand. Restaurant dengan arsitektur cantik yang menonjolkan keindahan kontruksi serat kayu bagian atapnya yang memiliki pemandangan indah ke Patung Elang Raksasa di belakang Marina Bay mempesona.

Untuk itu saat ini menurut Rina, Golden Palace Restaurant menampilkan menu andalan terbaru yakni Shrimp Corn Flake (Udang Goreng Corn Flake), Chicken Mushroom (Ayam Masak Jamur), Chicken With Spicy Sauce (Ayam Rica-Rica), Slice Beef With Black Pepper Sauce (Irisan Daging Sapi Lada Hitam), Beef Kailan (Irisan Daging Sapi demgan Kailan), Special Oxtail Soup (sup buntut special. Diakui Rina yang paling menarik dan lezat yakni Kepala Ikan Tenggiri Lempah Kuning yang merupakan makanan tradisional masyarakat Bangka.

Selain itu Golden Palace Restaurant menampilkan minuman spesial Es Jeruk Kunci atau Special of Lemon Cui Ice. Minuman ini terbuat dari buah jeruk khas Pulau Bangka dan kelapa muda Pulau Bangka yang menyegarkan.

Diakui Rina, Istana Pool Villas & Spa adalah tempat yang cocok bagi masyarakat maupun dunia usaha yang menginginkan tempat meeting yang berbeda dari hotel lainnya. Di Istana Pool Villas & Spa, peserta meeting dapat menikmati makanan yang lezat sambil memandang pemandangan pantai yang indah.

Bagi keluarga yang sedang berlibur atau menikmati akhir minggu, Istana Pool Villas & Spa tempat yang cocok. Anak-anak bisa bermain di pantai yang landai, mandi di laut, snorkeling, bersepeda dan orang tua bisa mengawasi anak-anak sambil reflexy dipinggir pantai menikmati jus jeruk kunci dan makanan kecil lainnya.

Tidak hanya itu saja, bagi yang suka berpetualangan, Istana Pool Villas & Spa dengan arsitektur yang menawan menyediakan berbagai paket-paket perawatan tubuh untuk memanjakan tamu-tamu yang menginap di Istana Pool Villas & Spa.

"Bagi yang ingin berbulan madu atau ingin merasakan suasana bulan madu, Istana Pool Villas & Spa adalah tempat yang cocok untuk masa-masa indah itu," ungkap Rina.

Dengan semboyan Istana Pool Villas & Spa Living For Loving merupakan satu kawasan wisata yang bisa mengakomodir keinginan tamu dengan sensasi beda yang tak terlupakan.