Valentino Rossi dan Maverick Vinales Balapan di Malaysia, Istirahatnya di Indonesia

Laporan Wartawan SuperBall.id, Lola June A Sinaga

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Dua pembalap movistar team Yamaha Racing, Valentino Rossi dan Maverick Vinales, tiba di Indonesia pada Minggu (22/1/2017).

Kedua pembalap itu tiba di Jakarta untuk sekadar beristirahat sebelum pergi ke Malaysia untuk melakukan tes di Sirkuit Sepang, pada 31 Januari sampai 1 Februari 2017.

Keduanya pun kompak memposting foto kehadiran mereka di Jakarta.

"Menunggu kejuaraan dimulai," tulis Rossi dalam foto unggahannya.

Tak mau kalah, Vinales juga memposting foto saat dirinya sedang bersantai di kamar hotelnya.

"Jakarta!" tulis Vinales dalam fotonya.

Keduanya pun dapat sambutan hangat dari netizen Indonesia.

"Enjoy jakarta @maverickvinales25 yamaha semakin didepan bro," tulis akun @sanriezko di Instagram Vinales.

"Welcome to indonesia doc @valeyellow46 Be careful with FPI.." komentar akun @feriianto dalam postingan foto Rossi.