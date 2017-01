Cinta Semalam, Wanita Cenderung Menyesal, Kalau Pria Menikmatinya

BANGKAPOS.COM - Sekitar separuh masyarakat di Amerika Serikat dan Eropa Barat pernah paling tidak menjalani hubungan cinta semalam. Wanita cenderung menyesalinya, sementara pria menikmati apa yang sudah terjadi.

Riset baru melihat perbedaan perasaan orang setelah menolak kesempatan menjalani seks kasual. Sedikit sekali wanita menyesal menolak. Hampir sepertiga pria berharap bilang ya daripada tidak.

Penemuan itu diterbitkan di Evolutionary Psychology. Hasil penemuan itu berasal dari survei terhadap 263 orang dewasa yang hidup di Norwegia.

Penemuan ini sama persis dengan hasil penelitian di AS. Peneliti studi ini melaksanakan survei untuk mencari perbedaan antara dua negara, mengingat Norwegia adalah negara yang terhitung sekuler dan secara seksual lebih liberal.

Ternyata polanya serupa di AS dan Norwegia. Pada survei Norwegia, 35 persen wanita menyesal berhubungan seks dengan orang yang baru ditemui. Hanya 20 persen pria yang menyesal.

Sekitar 30 persen perempuan senang dengan pengalaman mereka. Sementara 50 persen pria yang senang.

Ketika ditanyai mengenai penolakan terakhir terhadap seks kasual, 80 persen wanita dan 43 persen pria senang dengan keputusan mereka.

Hanya sekitar 4 persen wanita menyesal melewatkan kesempatan dibandingkan dengan 30 persen pria.

Untuk mencari tahu alasan tepat wanita cenderung menyesali seks kasual, peneliti dari Norwegian University of Science and Technology serta University of Texas Austin menggali lebih dalam.

Mereka menemukan wanita cenderung lebih khawatir pada masalah seperti kehamilan, infeksi menular seksual dan reputasi buruk.