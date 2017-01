Melupakan Mantan Pacar Butuh Waktu, Tak Bisa Ditebak

BANGKAPOS.COM - Selalu ada ragam alasan yang membuat Anda kembali membuat seseorang terjebak dalam kehidupan asmara yang telah kandas dengan mantan pacar.

Melupakan mantan pacar memang membutuhkan waktu, berapa lama, tidak ada yang pernah tahu. Sebab, setiap orang memiliki kapasitas, keinginan, dan semangat untuk terus melanjutkan hidup yang berbeda-beda.

Menurut Ramani Durvasula, seorang psikolog klinis dan penulis Should I Stay or Should I Go?, luka pada lutut membutuhkan masa penyembuhan enam hingga delapan minggu, tetapi aturan itu tidak bisa sama dengan luka hati.

“Putus hubungan memiliki kompleksitas emosional, mulai dari kesedihan, kecewaan, dan amarah,” jelas Durvasula.

Pada sebagian orang, gabungan emosional yang manis dan pahit ini membatasi orang untuk melupakan dan melanjutkan hidup.

Brandy Engle, Psy.D seorang psikolog berlisensi, mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi waktu seseorang untuk pulih dari luka hati.

“Bagaimana Anda melihat diri pada hubungan yang kandas itu, apakah sebagai korban, sebagai sosok antagonis?,” ujar Engle.

Engle mengatakan bahwa jika Anda merasa sebagai korban pada hubungan yang putus itu, maka waktu yang dibutuhkan untuk kembali bahagia cenderung lama.

“Lebih baik untuk mendikte diri sendiri bahwa Anda segera mencari setapak baru untuk kembali belajar mencintai orang lain dan Anda tidak takut. Anda harus memiliki tujuan setipa memulai berhubungan,” urainya.

Dia pun mengungkapkan bahwa patah hati yang terus terjadi selama lebih dari tiga bulan itu sudah berlebihan.

Sebab, bisa jadi Anda memang menyukai perasaan sedih dan kecewa yang Anda simpan dalam hati.

Kedua pakar di atas menganjurkan untuk meningkatkan semangat diri dengan banyak tidur malam, berolahraga, dan meluangkan waktu untuk bertemu dengan teman-teman.