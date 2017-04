IM3 Ooredoo Nelpon Rp1/Detik ke Semua Operator, Gratis Kuota hingga 1GB

Laporan Wartawan Bangka Pos, Khamelia

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- IM3 Ooredoo menghadirkan inisiatif terbesar

dan paling berani di Indonesia dengan meluncurkan tarif Rp 1/detik ke

semua operator.

Jutaan pelanggan sudah membuktikan bebas nelpon

dengan tarif Rp1/detik kesemua operator kapanpun 24 jam.

Pelanggan yang melakukan aktivasi kartu perdana IM3 Ooredoo dapat langsung

menikmati tarif Rp1/detik ke semua operator, kapanpun 24 jam, dan tanpa

registrasi.

Khusus untuk menelpon ke operator lain, tarif Rp1/detik

berlaku untuk penggunaan 5 menit pertama setiap harinya, selanjutnya

berbeda sesuai area.

Lebih dari itu hanya dengan nelpon minimal Rp1000/hari langsung

mendapat gratis kuota 30MB setiap harinya yang dapat diakumulasi

hingga 1GB, serta gratis 1000 SMS kesemua operator setelah kirim 1

SMS.

Tarif yang sangat terjangkau dibandingkan dengan tarif operator

lainnya, manfaat nelepon langsung mendapat gratis kuota internet

hingga 1GB, dan gratis 1000 SMS ini, menjadikan IM3 Ooredoo pilihan

terbaik bagi masyarakat.

“IM3 Ooredoo menginginkan pelanggan untuk tidak lagi merasa khawatir

terhadap tarif yang tidak jelas dan ketentuan batasan waktu. Jutaan

pelanggan sudah membuktikan bebas nelpon dengan tarif Rp1/detik

kesemua operator kapanpun 24 jam.

Kini kami hadirkan Rp1/detik dengan

lebih baik lagi, nelpon aja langsung dapat gratis kuota internet

hingga 1GB, sehingga pelanggan bisa menikmati kebebasan internet tanpa

batas. Selain itu, jaringan baru 4G kini hadir di Pangkal Pinang,

masyarakat bias mendapatkan pengalaman terbaik dengan konektivitas

lebih cepat dan kualitas suara lebih jernih,” ujar Independent

Director & Chief Sales and Distribution Officer, Joy Wahjudi saat

menggelar konferensi pers, Kamis (26/1), di Restoran Jabrik

Pangkalpinang, Bangka Belitung.

Ia mengatakan, semua manfaat di jaringan 4G, internetan lebih cepat.

Masyarakat di Pangkalpinang kini dapat merasakan pengalaman internet

yang lebih cepat dengan jaringan 4G Indosat Ooredoo.

"Pelanggan dapat menikmati manfaat dari teknologi terkini dengan

internet kecepatan tinggi melalui berbagai layanan yang mudah diakses,

terjangkau, dan sederhana. Melalui layanan VAS & Content, pelanggan

dapat menikmati live streaming pertandingan sepak bola tanpa

buffering, browsing, chatting dan lain sebagainya," kata Joy.

Hadir dalam jumpa wartawan yaitu Head Of Region Sumatera, Swandi Tjia,

Group Head Marketing Outside Java, Gede Trisnajaya, Head Of Sales

Area Southern Sumatera, Hendi Gunawan, Division Head Sumatera

Technology Region, Richie Doris dan Sales Area Manager Pangkal Pinang,

Heri Sentosa.