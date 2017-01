VIDEO: Jelang Imlek, Arus Penumpang ke Belitung Masih Normal

Laporan wartawan Pos Belitung Novita



BELITUNG-- Tahun Baru Imlek 2568 jatuh pada Sabtu (28/1) lusa. Namun arus penumpang pesawat melalui Bandara HAS Hanandjoeddin Tanjungpandan hingga Kamis (26/1) masih normal.

"Arus dari Jakarta masih normal. Dalam beberapa hari ini masih sesuai jumlah flight yang ada," kata Kasi Teknik dan Operasi, Nanang NS, seizin kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kemenhub HAS Hanandjoeddin Anies Wardhana saat ditemui posbelitung.com, Kamis (26/1).

Nanang menambahkan untuk musim Imlek ini, baru maskapai Sriwijaya Air yang mengajukan slot time untuk penerbangan ekstra (extra flight). Akan tetapi hingga sekarang penerbangan ekstra tersebut belum dilakukan karena masih bisa diakomodir oleh jadwal penerbangan reguler.

Setiap harinya Bandara HAS Hanandjoeddin Tanjungpandan melayani 13 penerbangan reguler setiap harinya.

Sebanyak sembilan jadwal penerbangan melayani rute Jakarta-Tanjungpandan (pp). Yakni Citilink dan Lion Air dengan frekuensi masing-masing satu kali per hari, Garuda Indonesia dan NAM Air dengan frekuensi masing-masing dua kali per hari, serta Sriwijaya Air dengan frekuensi tiga kali per hari. Sedangkan empat penerbangan lainnya adalah rute dari Batam, Pangkalpinang dan Palembang ke Tanjungpandan. Yaitu melalui maskapai Wings Air, NAM Air, dan Garuda Indonesia. (*)