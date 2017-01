Beredar Surat Edaran dari Palestina, Bendera Negaranya Jangan Dijadikan Atribut Demo

BANGKAPOS.COM - Mengetahui bendera negaranya dipakai untuk sebuah aksi, Kedutaan Palestina pun mengeluarkan pernyataan.

Pernyataan ini ditulis di atas sebuah kertas dengan lambang negara Palestina sebagai kop suratnya.

Dilihat dari akun Facebook KataKita, ada tulisan 'Embassy of the State of Palestine Jakarta - Indonesia' di bagian paling atas surat itu.

Surat ini dikeluarkan tanggal 21 Januari kemarin.

Isi suratnya terdiri dari 3 paragraf panjang.

Tepatnya ada 7 kalimat di dalamnya.

Beginilah isi lengkap dari surat itu.

"The Embassy of the State of Palestine express its gratitude for the esteemed Government and the brotherly people of Indonesia for the principle unwavering support and solidarity with the just cause and struggle of the Palestinian People for freedom and Independence.

It is a solid fact that this position which Indonesia continues to uphold since its independence represents the absolute majority of the Nation with all its diverse social, political, ethnic, religious backgrounds.

The Palestinian People are so proud to observe that this policy continues to be manifested by the government and the public in various ways and forms including wearing the Palestinian Kofia and T-shirts with Palestinian Symbols and raising our national flag along with the Indonesian Flag during celebrations and national functions.